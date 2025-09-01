Settembre dedicato agli appassionati di hiking con le iniziative di 'Camminando il Montalbano'

Anche nel mese di Settembre tanti appuntamenti per gli appassionati di hiking e passeggiate nella natura con le iniziative di Camminando il Montalbano. La nostra guida ambientale Michela, per il mese di settembre, ha ideato le seguenti passeggiate:

Giovedì 4 settembre, Sui colli di Leonardo: dal Fornello la passeggiata si dirigerà verso Sant’Amato per poi proseguire verso via delle Croci, il colle di Leporaia e godere del panorama della Valdinievole.

Difficoltà: media, 7km. Ore: 9:00

Giovedì 11 settembre, alle ore 10:00 presso “La Dispensa” verrà fatta una visita guidata dell’azienda e della stalla, con una spiegazione e una dimostrazione dei metodi di caseificazione con una degustazione di prodotti aziendali biologici.

Giovedì 18 settembre, sarà fatta una passeggiata sulla collina di San Baronto dopo aver visitato la chiesa e la cripta della Chiesa di San Baronto. Ritrovo: h 8:45, parcheggio Camping Barco Reale.

Giovedì 25 settembre, la passeggiata di giovedì 25 settembre inizierà dal borgo di Porciano facendo un percorso ad anello prevalentemente nei boschi. Ritrovo: 8:45 Bar Magnanelli.

INFORMAZIONI UTILI:

Le visite sono gratuite e tenute in italiano e in inglese; gli itinerari possono subire variazioni in base alle condizioni climatiche a discrezione della guida. Si raccomandano scarpe comode da trekking, acqua e protezione per il sole.

La prenotazione è obbligatoria (è valida solo dopo la nostra conferma) ai numeri:

Michela, guida ambientale: 347.8156922

Ufficio turistico San Baronto: 0573 766472 / email: turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate