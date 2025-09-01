Settembre dedicato agli appassionati di hiking con le iniziative di 'Camminando il Montalbano'

Attualità Lamporecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Anche nel mese di Settembre tanti appuntamenti per gli appassionati di hiking e passeggiate nella natura con le iniziative di Camminando il Montalbano. La nostra guida ambientale Michela, per il mese di settembre, ha ideato le seguenti passeggiate:

Giovedì 4 settembre, Sui colli di Leonardo: dal Fornello la passeggiata si dirigerà verso Sant’Amato per poi proseguire verso via delle Croci, il colle di Leporaia e godere del panorama della Valdinievole.
Difficoltà: media, 7km. Ore: 9:00

Giovedì 11 settembre, alle ore 10:00 presso “La Dispensa” verrà fatta una visita guidata dell’azienda e della stalla, con una spiegazione e una dimostrazione dei metodi di caseificazione con una degustazione di prodotti aziendali biologici.

Giovedì 18 settembre, sarà fatta una passeggiata sulla collina di San Baronto dopo aver visitato la chiesa e la cripta della Chiesa di San Baronto. Ritrovo: h 8:45, parcheggio Camping Barco Reale.

Giovedì 25 settembre, la passeggiata di giovedì 25 settembre inizierà dal borgo di Porciano facendo un percorso ad anello prevalentemente nei boschi. Ritrovo: 8:45 Bar Magnanelli.

INFORMAZIONI UTILI:

Le visite sono gratuite e tenute in italiano e in inglese; gli itinerari possono subire variazioni in base alle condizioni climatiche a discrezione della guida. Si raccomandano scarpe comode da trekking, acqua e protezione per il sole.

La prenotazione è obbligatoria (è valida solo dopo la nostra conferma) ai numeri:
Michela, guida ambientale: 347.8156922
Ufficio turistico San Baronto: 0573 766472 / email: turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
23 Agosto 2025

Eccidio del Padule. A Stabbia la manifestazione unitaria per l'81esimo anniversario

Si sono svolte nel comune di Cerreto Guidi e più precisamente a Stabbia, le iniziative unitarie per ricordare l’81°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio che coinvolgono i Comuni di Larciano, [...]

Empoli
Attualità
23 Agosto 2025

Il Comune di Empoli presente all'81° Anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio

Coltivare la memoria della storia e tenerla viva, sempre. Questa mattina (sabato 23 agosto 2025) nel Giardino della Meditazione "Livio Lensi", situato a fianco di via Delle Prata a Stabbia, [...]

Cerreto Guidi
Attualità
22 Agosto 2025

Eccidio del Padule, a Stabbia la commemorazione. La sindaca: "Non solo memoria, ma educazione"

In un agosto segnato dal sole e dalla quiete estiva, la Toscana si ferma. Si ferma per ricordare. Sabato 23 agosto 2025, nella frazione di Stabbia, il silenzio lascerà spazio [...]



Tutte le notizie di Lamporecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina