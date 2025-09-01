Tramvia a Scandicci, sciopero di 24 ore indetto da Cobas Lavoro Privato

Lo sciopero è previsto per lunedì 15 settembre. Servizio garantito solo nelle fasce 6:30-9:30 e 17:00-20:00

GEST informa che Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore per il giorno lunedì 15 settembre 2025, pertanto i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse.

Il servizio sarà garantito dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli altri settori aziendali. La regolarità del servizio dei tram dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalla medesima sigla è stata del 15%.

I motivi dello sciopero
Inidoneità del personale viaggiante, Relazioni con il personale, Provvedimenti disciplinari, Sicurezza e qualità dell’esercizio, Premio produzione, Commissione Turni, Posti auto, Turni in bianco, Ferie d’ufficio, Welfare notti e giorno di servizio potenziato, Buoni pasto, Indennità e servizio domenicale.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali social: Telegram: https://t.me/tramviagest e X: https://twitter.com/TramviaGEST

Fonte: GEST S.p.A. - Ufficio Stampa

