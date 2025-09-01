Tramvia a Scandicci, sciopero di 24 ore indetto da Cobas Lavoro Privato

GEST informa che Cobas Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore per il giorno lunedì 15 settembre 2025, pertanto i tram potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse.

Il servizio sarà garantito dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli altri settori aziendali. La regolarità del servizio dei tram dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalla medesima sigla è stata del 15%.

I motivi dello sciopero

Inidoneità del personale viaggiante, Relazioni con il personale, Provvedimenti disciplinari, Sicurezza e qualità dell’esercizio, Premio produzione, Commissione Turni, Posti auto, Turni in bianco, Ferie d’ufficio, Welfare notti e giorno di servizio potenziato, Buoni pasto, Indennità e servizio domenicale.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali social: Telegram: https://t.me/tramviagest e X: https://twitter.com/TramviaGEST

Fonte: GEST S.p.A. - Ufficio Stampa

