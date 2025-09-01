I trattamenti di Estetica Più Bella tornano alla Mostra del cinema di Venezia: "Grande soddisfazione"

Da Empoli al red carpet che si affaccia sulla laguna, Anna Maria Stanco è in partenza in qualità di beauty coach alla volta della Mostra del Cinema di Venezia. Una nuova partecipazione per la titolare del centro Estetica Più Bella di Ponzano, presente all'82esima edizione della Biennale per effettuare trattamenti alle celebrità in preparazione ad eventi e shooting: "Oltre ai trattamenti viso per la prima volta, quest'anno, farò anche trattamenti corpo sia rilassanti che rimodellanti e drenanti" spiega.

In valigia per la trasferta ci saranno anche i prodotti studiati ad hoc per i trattamenti: "Si chiamano Le Divine e sono creati con altre colleghe, di Livorno e Poggibonsi, che saranno con me a Venezia. Si tratta di tre nuovi prodotti viso, una crema rimpolpante e tonificante, un contorno occhi e un siero che toglie i segni dell'invecchiamento e ridona luminosità alla pelle. Ma c'è anche un nuovo prodotto corpo, urto cellulite: è una crema tonificante che mira a ridare tono ai tessuti. Inoltre porterò un innovativo spray per il corpo, che rende la pelle liscia e setosa. Sono prodotti ideali per tutto l'anno ma soprattutto per queste serate importanti e - evidenzia - già disponibili per tutte le clienti e i clienti al centro Più Bella".

Oltre al suo centro Anna Maria da tanti anni è alle prese con volti noti, da personaggi dello spettacolo ad attori e attrici, in importanti eventi nazionali come quelli che gravitano intorno al festival della Canzone Italiana. Adesso il ritorno alla Biennale, dopo partecipazioni in più edizioni: "È una bella esperienza, quando ti ricercano è gratificante perché significa che c'è fiducia" afferma ancora Stanco. "Sono soddisfatta di ripartire, partecipare a questi eventi va a coronare quello che è il mio lavoro di anni e anni in estetica". Una lunga carriera e un lungo percorso, che si prepara anche ad un importante anniversario: "Nel 2026 il centro Estetica Più Bella compirà 30 anni".