Ubriaco e senza patente guida contromano sulla Siena-Bettole: denunciato 57enne

Dopo un sinistro ha tentato la fuga imboccando contromano la statale. Guidava con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Un 57enne di origine italiana è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato notato da numerosi automobilisti mentre viaggiava contromano sulla strada statale 715 Siena-Bettole.

L'episodio è avvenuto qualche sera fa, quando gli agenti delle volanti della questura di Siena sono intervenuti immediatamente dopo le segnalazioni e hanno individuato, all’altezza della Colonna del Grillo, una Panda arancione che percorreva la corsia di sorpasso nel senso opposto di marcia.

L’auto è stata bloccata e, a seguito degli accertamenti, è emerso che il 57enne guidava senza patente, revocata nel 2023 dopo una condanna per guida in stato di ebbrezza.

Secondo quanto riportato dalla polizia, l’uomo poco prima si era reso responsabile di un incidente stradale e aveva tentato di fuggire imboccando contromano la statale. L’alcol test ha rilevato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. L’uomo è stato quindi denunciato.

