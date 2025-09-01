Ucciso da un fulmine a Castelfiorentino mentre esce per dare da mangiare al cane

Un uomo è morto a causa di un fulmine a Castelfiorentino. Si chiamava Sauro Bellini, era castellano di origine ma residente a Pescia. Stando a una prima ricostruzione, sabato 30 agosto era uscito di casa nonostante il maltempo per dare da mangiare al cane ma sarebbe rimasto vittima di una tragica fatalità. Sposato e con figli, Bellini aveva 65 anni.

Il fulmine, stando a quanto trapela, avrebbe colpito un filo usato per stendere i panni, poi avrebbe preso la vittima. Per capire le cause con maggior dettaglio è stata disposta l'autopsia nei prossimi giorni.

Il corpo di Bellini è stato trovato dalla vicina di casa dopo due ore, è stata lei a dare l'allarme. Sul posto il 118 e i carabinieri, che hanno iniziato le indagini e avvisato il pubblico ministero. Non ci sarebbero testimoni.

