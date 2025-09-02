A capo di una rete di migrazione clandestina, arrestato 29enne straniero

Cronaca Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile

La polizia ha arrestato a Viareggio un 29enne marocchino, destinatario di un mandato di cattura internazionale ai fini dell’estradizione, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo quanto riferito dalla questura di Lucca, l’uomo sarebbe considerato il presunto capo, insieme al padre rimasto in Marocco, di una rete di migrazione clandestina con base nel Paese nordafricano.

Il fermo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, durante un controllo sul viale Europa a Viareggio, dopo una lite in cui era coinvolto insieme a un connazionale. Le verifiche hanno fatto emergere il mandato emesso dalla procura generale del Marocco.

Il 29enne, domiciliato a Pisa, è stato trasferito al carcere di Lucca, in attesa delle decisioni della Corte d’appello di Firenze.

Notizie correlate

Camaiore
Cronaca
30 Agosto 2025

Incidente tra auto e bus a Camaiore, gravi due giovani

Grave incidente nella notte tra Viareggio e Camaiore in località Bocchette dove un'auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autobus finendo poi fuori strada. A [...]

Toscana
Cronaca
28 Agosto 2025
Maltempo in Toscana

Maltempo in Toscana: chiusi parchi, impianti sportivi e manifestazioni all’aperto

L’allerta meteo arancione in Toscana ha spinto diversi Comuni a disporre chiusure e sospensioni di attività a partire dalle 18 di oggi. A Firenze l’ordinanza prevede la chiusura di parchi, [...]

Vecchiano
Cronaca
28 Agosto 2025

Anziano trovato senza vita in un fosso a Vecchiano

Al confine tra Vecchiano e Torre del Lago (Viareggio) è stato trovato il cadavere di un anziano. Era riverso nel fosso della Bufalina. Sul posto sono intervenuti i vigili del [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina