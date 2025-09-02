A capo di una rete di migrazione clandestina, arrestato 29enne straniero

La polizia ha arrestato a Viareggio un 29enne marocchino, destinatario di un mandato di cattura internazionale ai fini dell’estradizione, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Secondo quanto riferito dalla questura di Lucca, l’uomo sarebbe considerato il presunto capo, insieme al padre rimasto in Marocco, di una rete di migrazione clandestina con base nel Paese nordafricano.

Il fermo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, durante un controllo sul viale Europa a Viareggio, dopo una lite in cui era coinvolto insieme a un connazionale. Le verifiche hanno fatto emergere il mandato emesso dalla procura generale del Marocco.

Il 29enne, domiciliato a Pisa, è stato trasferito al carcere di Lucca, in attesa delle decisioni della Corte d’appello di Firenze.

