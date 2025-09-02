Aeroporto Firenze, commissione Via-Vas dà ok per nuova pista. Le reazioni politiche

La commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente ha espresso parere favorevole al masterplan per il potenziamento dell’aeroporto di Firenze, che prevede la realizzazione della nuova pista. Secondo La Nazione, il progetto dovrà rispettare tredici prescrizioni e il parere confluirà in un decreto del Mase: salvo imprevisti, i lavori potrebbero partire entro fine anno.

Sul tema arrivano le prime reazioni politiche. “Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani confidiamo che ringrazierà il governo di centrodestra, sempre che, naturalmente, i 5 Stelle glielo permettano”, ha dichiarato il deputato di FdI Fabrizio Rossi.

Dello stesso partito anche Francesco Michelotti e l’eurodeputato Francesco Torselli, che hanno sottolineato il ruolo del governo nell’iter. Più critico il consigliere regionale toscano della Lega Giovanni Galli: “Il progetto riduce di 8,3 ettari la superficie del Parco agricolo della Piana, andando contro quanto previsto dal Pit regionale, per cui sarà inevitabile un passaggio in Consiglio regionale: non basta un’autorizzazione automatica, serve un voto politico”.

Favorevole invece Francesco Casini, consigliere regionale di Italia Viva, secondo cui il parere positivo della commissione “rappresenta un passo decisivo per restituire a Firenze e alla Toscana un’infrastruttura strategica, moderna e finalmente all’altezza delle esigenze della città e del territorio. La nuova pista non solo consentirà di dare un servizio migliore ai milioni di passeggeri che ogni anno transitano dal Vespucci, ma permetterà anche di ridurre fortemente l’impatto sui residenti delle zone sorvolate”.