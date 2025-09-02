Agosto di lavori a Montespertoli: scuole e territorio pronti a ripartire

Come ogni estate, anche nel mese di agosto gli operai del Comune di Montespertoli sono stati impegnati nei lavori di manutenzione programmati in accordo con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani per la riapertura di settembre.

Le settimane appena trascorse hanno visto interventi di tinteggiatura, riprese di intonaci e manutenzioni negli edifici scolastici di Montagnana e del capoluogo, oltre a verifiche sugli impianti e sui servizi: su tinteggiature, intonaci e lavori edili, gran parte degli sforzi si sono concentrati sul plesso della scuola primaria “Niccolò Machiavelli” e della scuola secondaria di primo grado “Renato Fucini”, in particolare. Gli interventi di manutenzione proseguono in queste settimane, sfruttando ogni giorno utile prima della riapertura delle scuole. A questo proposito, un sopralluogo per constatare l’andamento dei lavori è già stato effettuato, come di consueto, negli ultimi giorni del mese di agosto.

Parallelamente, è proseguita la cura degli spazi esterni con bagnature di aiuole, fioriere e nuove alberature. Per quanto concerne la viabilità, inoltre, durante l’estate sono stati effettuati lavori di manutenzione stradale con la sistemazione delle buche in varie località (via Bignola, via Tresanti, via Voltiggiano, via Lucardo Alto, via Virginio, Montegufoni e altre). Tali interventi non sono terminati, e dovranno proseguire anche sulle suddette vie con l’adozione di ulteriori accorgimenti, soprattutto nelle viabilità di campagna, su cui spesso è necessario che a intervenire sia non soltanto il personale dell’ente, ma anche aziende specializzate.

Non sono mancati, inoltre, interventi mirati come la manutenzione dell’area dell’ex discarica delle Mandrie con pulizia dei fossi di guardia e ripristino dell’impermeabilizzazione, il ripristino della rotatoria ad Anselmo e la manutenzione straordinaria agli impianti sportivi e ai bagni pubblici del capoluogo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa