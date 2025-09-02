Al via il 79° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi riservato agli juniores nazionali

Organizzato dal G.S. INPA, il GP Comune di Cerreto Guidi è giunto alla 79°edizione. La corsa che da quest’anno è riservata agli juniores nazionali, è tra le più longeve del panorama ciclistico e vanta un prestigioso albo d’oro (su tutti il nome di Beppe Saronni).

La gara, che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, si disputerà mercoledì 3 settembre su un percorso ondulato di 130 chilometri. La partenza è prevista per le ore 14,30 da Via Roma, nei pressi del Circolo ARCI, con arrivo nel pomeriggio, intorno alle ore 17,40, in Via Vittorio Veneto, proprio di fronte al Municipio.

Le premiazioni avverranno alla presenza della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e dell’Assessore allo sport Davide Toni.

Sono 102 i corridori iscritti, in rappresentanza di 16 squadre con la presenza di alcune formazioni straniere provenienti dal Messico, dal Belgio e dall’Ucraina. Tra le curiosità spicca la presenza di una squadra cerretese. Si tratta della Black Sheeps Montalbano di Bassa che, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, è nata grazie ad alcuni appassionati di Mountain bike nel 2021 e partecipa alla gara grazie al gemellaggio con l’Itala ciclismo.

Il GP Comune di Cerreto Guidi è, tra l’altro, l’ultima gara prima del prestigioso Giro della Lunigiana, la corsa ciclistica più importante e famosa della categoria juniores.

Da segnalare, infine, che in occasione della 79°edizione del GP Comune di Cerreto Guidi, il GS INPA ha deciso di dedicare alla corsa una maglia celebrativa per sottolineare il rilievo e l’importanza di questo storico avvenimento sportivo.

