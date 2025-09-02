Caccia al fringuello, Tetti (Avs): "Istituzioni respingano con fermezza la proposta"

Eros Tetti, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, interviene sulla recente proposta della cosiddetta “cabina di regia venatoria” che chiede di introdurre una deroga per consentire la caccia al fringuello.

“Si tratta di un arretramento grave nella tutela della biodiversità – dichiara Tetti – e di un evidente conflitto di interessi: non è accettabile che siano le stesse associazioni venatorie a proporre e indirizzare la gestione della fauna selvatica. La scienza e il buon senso ci dicono che il fringuello e tante altre specie hanno un ruolo insostituibile negli equilibri ecologici. Pensare di ridurre questa ricchezza a bersaglio da caccia è semplicemente anacronistico.”

Tetti sottolinea come la mobilitazione di ENPA, LAC, LAV, WWF e Legambiente dimostri che il mondo ambientalista è compatto nel difendere principi basilari di sostenibilità e legalità. “Le istituzioni regionali – aggiunge – devono respingere con fermezza questa proposta, riaffermando un modello di governance ambientale che metta al centro la trasparenza, il sapere scientifico e l’interesse generale, non la pressione di una lobby.”

“Alla Toscana e al Paese serve una politica verde e lungimirante, capace di proteggere la nostra fauna e i nostri ecosistemi. È tempo di scegliere il futuro, non di restare prigionieri di un passato che mette in pericolo la natura e la credibilità delle istituzioni.”

Fonte: Ufficio stampa