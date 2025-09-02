Camion in avaria sulla A1, nove chilometri di coda verso Firenze

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla A1 Direttissima: un camion in avaria all’interno della galleria Bollone, al km 29, ha causato fino a 9 chilometri di coda nel tratto compreso tra il bivio A1 Milano-Napoli Panoramica e la località Aglio, in direzione Firenze.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, il mezzo pesante è stato rimosso e il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. In via precauzionale era stato consigliato ai soli veicoli leggeri diretti verso Firenze di utilizzare l’A1 Panoramica come percorso alternativo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e il personale della Direzione del 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.