Capanne a tavola con la memoria, ecco la 'Cena del Mattonaio

Dopo il successo della prima edizione torna a Capanne in piazza Guido Rossa, domenica 7 settembre, la Cena del Mattonaio, evento dedicato alla memoria storica della comunità di Capanne.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capanne e da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e il contributo di Cioni Chiara Assicurazioni.

Un momento di festa aperto a chiunque voglia trascorrere una serata conviviale gustando le specialità gastronomiche e ripercorrere un momento particolarmente importante per la storia, la tradizione e le radici di numerose famiglie di Capanne e dell'intera Zona del Cuoio.

“Grazie al Ccn di Capanne, a Confcommercio e a Terre di Pisa per la realizzazione dell’evento – ha detto la sindaca Linda Vanni –. Lo scorso anno ho partecipato alla prima cena ed è stato emozionante. La cena è una serata fatta di buon cibo in cui protagoniste sono la socialità e soprattutto le tante storie di chi faceva i mattoni raccontate dagli eredi e da chi ha studiato e raccolto quelle preziose testimonianze”.

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa, i mattonai rappresentano un elemento fondamentale per la comunità di Capanne e questo evento permette, attraverso socialità e convivialità, richiamare le nostre origini e valorizzarle, coinvolgendo la cittadinanza grazie all'impegno delle attività del Centro commerciale naturale” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Dopo il successo dello scorso anno ci tenevamo molto ad organizzare ancora la Cena del Mattonaio proprio per ciò che rappresenta per la storia del nostro territorio e stiamo già pensando alle novità da introdurre nell'edizione 2026” le parole del presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio di Gioia.

“Nel corso della serata saranno consegnati degli speciali riconoscimenti alle storiche famiglie di mattonai, che abbiamo contattato attraverso un attento e meticoloso lavoro di ricerca” spiega Marilena Gambale, del consiglio direttivo del Ccn di Capanne.

“I nostri complimenti al Ccn – hanno detto la vicesindaca Irene Cavallini e gli assessori Marzio Gabbanini e Andrea Marino - per l’impegno con cui portano avanti la Cena del Mattonaio e per la capacità di coinvolgere associazioni e cittadini. Il Comune è pronto a sostenere iniziative come questa che sono belle occasioni per fare comunità e allo stesso tempo far conoscere Montopoli e le sue frazioni. Grazie per aver messo in primo piano la storia e le tradizioni del territorio in una festa che celebra anche il lavoro. Un plauso poi per l’attenzione ai temi del sociale grazie alla collaborazione con la cooperativa La Pietra d’Angolo che sarà presente con il furgoncino gelato GelAut£.

Intorno al 1930 molti capannesi specializzati nella lavorazione di mattoni partirono alla volta del Piemonte, dove era forte la richiesta di manodopera qualificata per la produzione di mattoni, coppi e materiale in argilla e terracotta per la copertura dei tetti. Così da marzo fino alla fine di settembre ogni anno, fino alla fine degli anni '70, intere famiglie per interi mesi lasciavano la propria casa per lavorare nelle fornaci piemontesi, l'unico modo per garantire ai propri cari una vita più serena e offrgli una speranza per un futuro migliore.

A partire dalle ore 18.30, la piazza si animerà con un aperitivo aperto a tutti, accompagnato dalla musica dal vivo dei CAPPè TRIO, che suoneranno per tutta la serata. Alle ore 20 inizierà la cena su prenotazione, a base di prodotti tipici del territorio: grande antipasto, zuppa di cavolo, acqua, vino, caffè e dolce, al costo di 15 euro. Sarà disponibile anche un’alternativa vegetariana, da segnalare al momento della prenotazione.

Durante la cena verrà ripercorsa la storia dei mattonai, grazie a racconti, interviste e testimonianze, e saranno consegnati riconoscimenti ad alcuni protagonisti di quell’epoca. La serata proseguirà poi con musica dal vivo, in un clima di festa e condivisione.Per l’occasione, sarà allestita anche una mostra fotografica

La piazza si animerà anche con il furgoncino dei gelati “GelAut”, gestito dalla cooperativa sociale La Pietra d’Angolo, e con un piccolo bar dove gustare un drink, ascoltare musica e godersi la serata in compagnia.

Gli ultimi posti per la Cena del Mattonaio – prenotazione obbligatoria - sono disponibili presso La Botte Piena (347 1841701), Oreficeria Flora (349 7330265), Alimentari Nencioni (338 2677515), Cartoleria Arte Scuola (380 3189937) e Il Barrino (339 3726350).

Fonte: Ufficio stampa