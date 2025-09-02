Aperte le iscrizioni al corso CAICT per diventare manutentore del verde

Aperte le iscrizioni al primo corso promosso da CAICT, l’agenzia formativa di Coldiretti Toscana, per diventare manutentore professionale del verde. Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare un percorso lavorativo nell’ambito della gestione e della manutenzione di giardini (privati e pubblici), parchi e aree verdi e alle imprese agricole che puntano ad ampliare i servizi e diversificare l’attività dando pieno sfogo alle opportunità della legge di orientamento.

Il corso, della durata di 180 ore, è articolato in lezioni teoriche in presenza e online (120 ore) e pratiche (60 ore) e permette ai partecipanti di acquisire le conoscenze e le competenze tecnico-normative e nell’ambio della sicurezza per intraprendere l’attività professionale. Una figura sempre più richiesta quella del “giardiniere professionista” che va di pari passo con la crescente attenzione e sensibilità per la cura degli spazi pubblici e privati considerati importanti strumenti per mitigare l’impatto dei cambiamenti climatici contrastando gli effetti del caldo e delle piogge torrenziali.

Per saperne di più è possibile scrivere a caict.formazione.toscana@coldiretti.it o chiamare i due numeri dedicati: 055 32357212 o 055 32357207

Per consultare l’offerta formativa completa di CAICT Coldiretti Toscana ed il calendario dei prossimi corsi consulta il sito https://caict.coldirettitoscana.it/

Fonte: Coldiretti Toscana - Ufficio Stampa