Condannato per spaccio e ricercato da mesi: arrestato 47enne a Castelfiorentino

Fermato in centro a Castelfiorentino senza documenti, i Carabinieri hanno scoperto un ordine di carcerazione a suo carico: l'uomo è stato portato al carcere di Firenze per scontare la pena

I Carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato un 47enne italiano, già condannato e ricercato per un ordine di carcerazione del Tribunale di Firenze.

Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo è stato notato il 30 agosto scorso da una pattuglia impegnata nei controlli sul territorio mentre si aggirava per il centro. Fermato e trovato senza documenti, è stato accompagnato alla Compagnia di Empoli per l’identificazione. Dagli accertamenti è risultato che era ricercato perché condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga e per violazione delle prescrizioni del Foglio di Via Obbligatorio.

Il 47enne era stato precedentemente affidato ai servizi sociali come misura alternativa al carcere, ma da gennaio 2025 aveva interrotto il percorso, lasciando Certaldo - dove risiedeva - e rendendosi irreperibile. Una volta identificato, è stato arrestato e portato al carcere di Firenze per scontare la pena.

