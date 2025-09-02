Crolla il solaio di un’abitazione a Gallicano: ferita una donna

Momenti di paura questa mattina a Campo, nel comune di Gallicano in Garfagnana, dove il solaio di un’abitazione è improvvisamente crollato. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e un tecnico comunale. La donna è stata soccorsa all’interno dell’edificio e portata con un’ambulanza al campo sportivo di Gallicano, da dove è stata trasferita in elisoccorso con l’elicottero Pegaso.

Le cause del crollo sono in corso di accertamento.