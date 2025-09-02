Empoli riconosce Palestina, Masi (BE): "Atto approvato da consiglio già nel 2024. E c'era anche altro"

"Apprendiamo con soddisfazione che il Sindaco, ad un anno dal voto in consiglio comunale, dia seguito all'ordine del giorno che presentammo come gruppo consiliari Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli e Movimento 5 Stelle. Risale infatti al 29 luglio 2024 la discussione e l'approvazione dell'odg in cui chiedevano che la nostra amministrazione si impegnasse per il riconoscimento dello stato di Palestina", così Leonardo Masi in merito alla scelta, annunciata ieri a mezzo social dal sindaco Alessio Mantellassi, di riconoscere lo Stato della Palestina da parte del Comune di Empoli.

Masi rivendica che quella scelta sia stata presa su 'mandato' di un atto approvato già nel 2024, "è passato un anno e ora il sindaco recepisce il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Comunale" e che "in quell'atto c'è ancora di più: i confini dello Stato di Palestina dovrebbero essere delineati prima dell'occupazione del 1967, c'è una posizione contro l'occupazione e altro ancora. C'è ancora altro: già da mesi, insieme anche alla maggioranza del CC, abbiamo presentato e non ancora discusso un ordine del giorno e una mozione che chiede impegni precisi alla nostra amministrazione, ma ancora dobbiamo fare tanto vista la tragicità della situazione in Palestina".

"Presenteremo un altro atto - conclude Masi - per chiedere maggior impegno all'amministrazione, passando dall'esposizione della bandiera palestinese alla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese".

