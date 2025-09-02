Fucecchio, gazebo della Lega: organico carente e proposta di riportare la Polizia Municipale ai Comuni

Anche domani mercoledì 3 settembre a Fucecchio (Fi) in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale dalle ore 9 alle ore 13, i militanti della locale Sezione della Lega guidata da Marco Cordone anche Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze, continueranno ad un apposito gazebo il presidio permanente a sostegno della realizzazione della Tenenza dei Carabinieri nella città che ha dato i natali a Indro Montanelli.

Inoltre, la dirigenza leghista intende aprire una riflessione con la cittadinanza tutta, sull'organico della Polizia Locale perché gli attuali 10 agenti comprensivi del Comandante, sono troppo pochi per un territorio complesso come quello di Fucecchio che fa parte sia del Comprensorio del Cuoio e della Pelle che dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e di conseguenza si deve puntare ad avere come era non molti anni fa, un contingente di almeno 18 agenti della Polizia municipale compreso il Comandante.

In merito, il Segretario Marco Cordone ha dichiarato: "Partendo sempre dal presupposto che non c'è Libertà senza Sicurezza, a Fucecchio anche le problematiche legate alla Polizia municipale sono diventate delle questioni annose e mi spiego meglio: quando la Polizia municipale diventò una gestione associata in capo all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa si pensava che tale gestione associata sarebbe servita a governare meglio la Polizia locale sul territorio, aspetto che poi in realtà non si è rivelato tale perché l'organico del Corpo, col tempo è andato a scemare invece di aumentare di numero. Pertanto secondo noi, dalla prossima Legislatura regionale (la Regione Toscana può legiferare in tal senso), sarebbe il caso di riassegnare dette competenze ai singoli Comuni e levarle dal comparto delle gestioni associate. Domani al nostro gazebo parleremo di tutto ma avremmo piacere che la gente si esprimesse su questi problemi. Vorremmo sapere dai cittadini se la Polizia municipale debba rimanere in capo all'Unione dei Comuni oppure riassegnando le competenze in merito, debba tornare ai singoli Comuni".

LEGA SALVINI PREMIER SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO

