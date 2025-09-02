Giovane denuncia violenza sessuale in un locale in centro a Firenze

Un nuovo caso di violenza sessuale scuote Firenze. La denuncia arriva da una studentessa di venticinque anni, che avrebbe detto alla polizia di essere stata stuprata dal dipendente di un locale molto noto in centro a Firenze. La giovane avrebbe chiesto al dipendente, un trentenne, di poter usare il bagno riservato del locale perché quello pubblico era affollato: una volta dentro, l'uomo le sarebbe saltato addosso e l'avrebbe violentata.

La giovane era nel locale con un gruppo di amici una sera del marzo del 2025, anche se la denuncia è stata sporta solo negli ultimi giorni, scrive La Nazione. La polizia è al lavoro per chiarire la vicenda. Si sa che la giovane nei primi tempi non avrebbe avuto la forza di denunciare poi, anche su consiglio degli amici, è andata in via Zara per dire tutto agli agenti. Secondo quanto emerge il dipendente e la giovane si conoscevano già, ma lui le sarebbe saltato addosso e avrebbe compiuto il gesto nonostante i ripetuti 'No' della ragazza.

