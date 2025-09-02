Giovane denuncia violenza sessuale in un locale in centro a Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un nuovo caso di violenza sessuale scuote Firenze. La denuncia arriva da una studentessa di venticinque anni, che avrebbe detto alla polizia di essere stata stuprata dal dipendente di un locale molto noto in centro a Firenze. La giovane avrebbe chiesto al dipendente, un trentenne, di poter usare il bagno riservato del locale perché quello pubblico era affollato: una volta dentro, l'uomo le sarebbe saltato addosso e l'avrebbe violentata.

La giovane era nel locale con un gruppo di amici una sera del marzo del 2025, anche se la denuncia è stata sporta solo negli ultimi giorni, scrive La Nazione. La polizia è al lavoro per chiarire la vicenda. Si sa che la giovane nei primi tempi non avrebbe avuto la forza di denunciare poi, anche su consiglio degli amici, è andata in via Zara per dire tutto agli agenti. Secondo quanto emerge il dipendente e la giovane si conoscevano già, ma lui le sarebbe saltato addosso e avrebbe compiuto il gesto nonostante i ripetuti 'No' della ragazza.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
2 Settembre 2025

Titolare negozio colpisce rapinatore e lo mette in fuga, la polizia arresta un 32enne

La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 32 anni, accusato di tentata rapina aggravata. L’uomo, il [...]

Firenze
Cronaca
2 Settembre 2025

Camion in avaria sulla A1, nove chilometri di coda verso Firenze

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla A1 Direttissima: un camion in avaria all’interno della galleria Bollone, al km 29, ha causato fino a 9 chilometri di coda nel [...]

Firenze
Cronaca
31 Agosto 2025

Segnalato fumo nel locale, ma è un furto: colpo da 200mila euro

Alle 2.50 della notte di domenica 31 agosto i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in una nota attività commerciale in via de' Sassetti. Era stata segnalata presenza di [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina