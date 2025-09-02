Giunta in circolo a Castelfiorentino: il programma

Politica e Opinioni Castelfiorentino
Francesca Giannì

Castelfiorentino si prepara a vivere un Settembre di ascolto, dialogo e partecipazione. Con l’iniziativa “La Giunta in Circolo”, la Sindaca e la sua Giunta incontreranno la cittadinanza nei quartieri, per illustrare i progetti in corso e quelli in programma, e soprattutto per accogliere idee, proposte e suggerimenti su tutte le tematiche che riguardano la vita della nostra comunità.

Un vero e proprio viaggio nel cuore dei circoli che, da sempre, rappresentano un luogo di socialità e confronto, per rafforzare quel senso di comunità che costituisce la linfa vitale di Castelfiorentino.

Ecco tutte le date del percorso:

Martedì 2 settembre, ore 21:15 – Circolo Puppino
Mercoledì 3 settembre, ore 21:15 – Festa de l’Unità di Castelnuovo
Giovedì 4 settembre, ore 21:15 – Circolo Cambiano
Lunedì 8 settembre, ore 21:15 – Circolo Petrazzi
Domenica 14 settembre, ore 10:30 – Circolo Praticelli
Lunedì 15 settembre, ore 21:15 – Circolo Bastione
Mercoledì 17 settembre, ore 21:15 – Circolo Dogana
Questi incontri rappresentano una straordinaria occasione per avvicinare istituzioni e cittadini, in un clima aperto e costruttivo. Sarà possibile confrontarsi su temi centrali per il presente e il futuro della città: opere pubbliche, servizi, scuole, sicurezza, ambiente, cultura, sport, sociale e tanto altro ancora.

La dichiarazione di Gabriele Romei, Segretario Comunale del Partito Democratico di Castelfiorentino:“Con La Giunta in Circolo vogliamo dare forza a quello che è il vero spirito di Castelfiorentino: una comunità che cresce insieme. Questi incontri non sono semplicemente momenti di informazione, ma occasioni preziose di confronto, di ascolto reciproco, di costruzione collettiva. La Sindaca e la sua Giunta esporranno i progetti messi in cantiere e quelli che verranno, ma soprattutto raccoglieranno idee, suggerimenti e proposte da parte dei cittadini. Insieme possiamo rafforzare quel senso di comunità che ci contraddistingue, rendendo ogni quartiere parte attiva e protagonista del futuro di Castelfiorentino. Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare numerosi: è il momento di far sentire la propria voce.”

Il Partito Democratico di Castelfiorentino invita la cittadinanza a partecipare. Perché il futuro di Castelfiorentino si scrive insieme, passo dopo passo, quartiere dopo quartiere.

Fonte: Ufficio stampa

