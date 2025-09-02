Il castellano Kristian Sbaragli terminerà la carriera da professionista a fine stagione

Sport Ciclismo
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto da Facebook)

Kristian Sbaragli dice basta. A trentaquattro anni ha deciso di lasciare le corse da professionista. Il ciclista di Castelfiorentino, nato nel 1990 a Empoli, ha pubblicato un breve ma sentito post su Facebook in cui ha spiegato la sua decisione.

"Questo 2025 segnerà la fine della mia carriera da professionista" ha scritto. "È stato un percorso eccezionale per me, devo ringraziare tutte le squadre per cui ho corso e le relative persone che hanno creduto in me, tutti i tifosi, i miei amici e sopratutto la mia famiglia che mi è sempre stata vicino nei momenti belli, bellissimi e in quelli brutti".

E ancora: "Sono stati 13 anni intensi. Voglio ringraziare Team Solution Tech - Vini Fantini che sarà la mia ultima squadra da professionista per il supporto in questi ultimi due anni. Adesso concentrati per l’ultima parte di stagione cercando di raccogliere il massimo possibile. Un saluto a tutti".

Per Sbaragli è stata una carriera costellata di grandi soddisfazioni: il castellano ha partecipato a Giro d'Italia, Vuelta (dove vinse una tappa) e al Tour de France in più occasioni, oltre alle tante classiche monumento. Da inizio anno aveva scelto di correre per la Solution Tech Vini Fantini con sede a Montecatini Terme. Dopo questo finale di stagione, per lui si aprirà una nuova pagina di carriera.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
2 Settembre 2025

Al via il 79° Gran Premio Comune di Cerreto Guidi riservato agli juniores nazionali

Organizzato dal G.S. INPA, il GP Comune di Cerreto Guidi è giunto alla 79°edizione. La corsa che da quest’anno è riservata agli juniores nazionali, è tra le più longeve del [...]

Ciclismo
Sport
19 Agosto 2025

Fantozzi a Firenze: in città si corre la Coppa Cobram

Firenze si appresta a fare un salto nel mondo di Fantozzi. Domenica 31 agosto si terrà la Coppa Cobram, la famosa corsa ciclistica vista in "Fantozzi Contro Tutti" del 1980, [...]

Ciclismo
Sport
28 Luglio 2025

San Miniato Ciclismo, la prima edizione "rende tutti soddisfatti"

Il primo trofeo "San Miniato Ciclismo" va in archivio tra gli applausi. Una bella mattinata baciata dal sole, quella di domenica 27 luglio, dove 120 atleti della categoria Esordienti si [...]



Tutte le notizie di Ciclismo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina