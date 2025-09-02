Il castellano Kristian Sbaragli terminerà la carriera da professionista a fine stagione

Kristian Sbaragli dice basta. A trentaquattro anni ha deciso di lasciare le corse da professionista. Il ciclista di Castelfiorentino, nato nel 1990 a Empoli, ha pubblicato un breve ma sentito post su Facebook in cui ha spiegato la sua decisione.

"Questo 2025 segnerà la fine della mia carriera da professionista" ha scritto. "È stato un percorso eccezionale per me, devo ringraziare tutte le squadre per cui ho corso e le relative persone che hanno creduto in me, tutti i tifosi, i miei amici e sopratutto la mia famiglia che mi è sempre stata vicino nei momenti belli, bellissimi e in quelli brutti".

E ancora: "Sono stati 13 anni intensi. Voglio ringraziare Team Solution Tech - Vini Fantini che sarà la mia ultima squadra da professionista per il supporto in questi ultimi due anni. Adesso concentrati per l’ultima parte di stagione cercando di raccogliere il massimo possibile. Un saluto a tutti".

Per Sbaragli è stata una carriera costellata di grandi soddisfazioni: il castellano ha partecipato a Giro d'Italia, Vuelta (dove vinse una tappa) e al Tour de France in più occasioni, oltre alle tante classiche monumento. Da inizio anno aveva scelto di correre per la Solution Tech Vini Fantini con sede a Montecatini Terme. Dopo questo finale di stagione, per lui si aprirà una nuova pagina di carriera.

