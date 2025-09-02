Ladri in azione all'orto sociale della Rems al Pozzale

I ladri hanno messo a segno un colpo 'senza cuore'. Sono entrati nell'orto sociale della Rems al Pozzale di Empoli e hanno portato via circa svariati chili di pomodori e melanzane. Fanno parte di 'Dimorto Buono', progetto della cooperativa Sintesi Minerva che vengono destinati al mercatino vicino alla Rems, si tratta di un piano di inserimento lavorativo. Il danno economico del furto è di circa duecento-trecento euro, quello morale è ben più alto.

Stando a quanto riportato da La nazione la rete è stata squarciata e sono stati rubati trenta-quaranta chili di prodotto. La cooperativa ha scelto di non procedere con la denuncia ma ha lanciato un messaggio tramite le pagine del quotidiano: "Se davvero c’è bisogno per fame, basta chiedere: nessuno viene lasciato senza un sacchetto di verdura".

