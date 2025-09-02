Lezione sul ricampo a punto Bargello Fiorentino a Apparita

Le temperature si abbassano, ritornano le piogge, la nuova stagione ci invita a un nuovo inizio. Il cambio stagionale dell’Autunno lo festeggiamo con un incontro che riguarda un’antica tradizione fiorentina: il ricamo a punto Bargello. Sabato 13 Settembre dalle ore 14.30 l’Associazione La Valigia Blu organizza una lezione introduttiva sul ricamo a punto Bargello Fiorentino, detto anche “punto fiamma”.

Si tratta di una tecnica di antiche origini prettamente fiorentina, a fili contati, che risale all’epoca rinascimentale. Con tale tecnica si possono creare particolari effetti tridimensionali, con motivi geometrici, ondulati o a zigzag, con ampie possibilità di personalizzazione attraverso l’uso di colori e schemi diversi. L’incontro si terrà al Circolo Arci Apparita in Via Martello, 35 località Apparita nel Comune di Vinci.

La lezione sarà tenuta da Stefano Giomi dell’Officina FolleMente, esperto di punto bargello; da anni realizza manufatti originali e molto apprezzati. Sarà una lezione dedicata agli adulti ma con una sezione riservata ai ragazzi dai 10 ai 16 anni con un percorso specifico.

La lezione ha una durata di tre ore circa. Il lavoro manuale, come il ricamo o altre tecniche, è un’attività altamente formativa, contribuisce alla realizzazione della completezza dell’essere umano a qualsiasi età. Con il lavoro manuale si sviluppano non solo l'intelletto ma anche le capacità motorie fini, la coordinazione, la costanza e la responsabilità sociale ed ambientale, si impara a conoscere i materiali, a rispettare i tempi naturali della creazione e a sviluppare un profondo legame con il mondo e le sue risorse, fungendo da antidoto alla frenesia digitale contemporanea. In sintesi si risponde alla necessità di un'educazione olistica che curi l'individuo nella sua totalità, integrando capacità intellettuali, emotive e pratiche.

L’incontro è organizzato dall’Associazione La Valigia Blu con il Patrocinio del Comune di Vinci, del Tradev e del Ces.Vo.T., aperto a tutta la cittadinanza, l’ingresso prevede un contributo di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi per l’acquisto dei materiali e le spese di gestione.

Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a lavaligiablu14@libero.it o mandare un messaggio al numero 3336104480. I prossimi appuntamenti della rassegna “A i’ canto di’ foco” saranno a Novembre con la realizzazione del Calendario dell’Avvento.

Fonte: Ufficio stampa