Doppio compleanno centenario a Livorno: 100 candeline per nonna Orietta, 101 per nonno Elio

È la signora Orietta Fiaschi, vedova Pratesi, la nuova centenaria livornese. Orietta è nata a Livorno il 31 agosto 1925, e a Livorno ha sempre vissuto, prima nel quartiere Shangai, adesso alle Sorgenti con il figlio Paolo e la nuora Manola.

Ha lavorato come sarta, poi si è dedicata alla famiglia. Ha due nipoti, Vanessa e Valeria, e ben quattro bisnipoti, tutti maschi: Massimiliano e Sandro, già maggiorenni, e poi Edoardo e Giorgio, ancora adolescenti.

Nonna Orietta non ha mai avuto una passione particolare per il mare, anche se ci portava le nipoti, in compenso ha sempre amato la campagna e il bosco, tanto che fino a pochi anni fa è stata una eccellente fungaiola. Adesso ha qualche problema nell’esprimersi con le parole ma capisce tutto perfettamente e domenica scorsa è stata felice di festeggiare con una bella torta questo importante compleanno.

Compie invece oggi 101 anni il signor Elio Dominici, nato il 2 settembre 1924 ad Asciano, in provincia di Siena. Entrato da giovane nelle Ferrovie, passata la guerra scelse Livorno come destinazione definitiva, trasferendovisi con la moglie Marisa. A Livorno sono nati i due figli Fabio e Stefano, poi sono arrivati i cinque nipoti Luca, Martina, Alessio, Lorenzo e Aurora, e i due bisnipoti Adele e Cosimo.

Orietta Fiaschi

Elio è stato capo gestione nello scalo merci della stazione di S. Marco. Ha dedicato la propria vita alla famiglia, alla passione per il suo orticello che gli ricordava le campagne senesi e al piacere della buona tavola. Rimasto vedovo prematuramente, dopo diversi anni ha ritrovato serenità con Maria. Vive in buona salute e vorrebbe ancora andar fuori a camminare senza l’aiuto di nessuno.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato una scatola di cioccolatini a nonno Elio e un omaggio floreale a nonna Orietta, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

