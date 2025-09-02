Lo Sbaracco, ultimi giorni di 'saldi super' a Castelfiorentino

Attualità Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

L’estate sta finendo, recitava il titolo di un celebre tormentone musicale. Ma è anche una constatazione che induce molti commercianti a liquidare le rimanenze di fine stagione offrendole al pubblico a prezzi davvero vantaggiosi. Torna così “Lo Sbaracco”, il ben noto “mercatino delle occasioni” che si svolgerà nelle vie del centro di Castelfiorentino venerdì 5 e sabato 6 settembre, con replica il 12 e il 13. Quattro giorni all’insegna dei “saldi sui saldi”, durante i quali i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti, allestendo decine di banchi di fronte ai loro negozi, con tanti articoli di marca e di qualità scontati in misura “super”.

In pratica, un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un pensiero originale, scovare articoli impensati: capi di abbigliamento, grandi firme, calzature di qualità, intimo per uomo e donna, occhiali, articoli da regalo e così via.

Lo “Sbaracco” si svolgerà con lo stesso orario di apertura dei negozi: 9.00-13.00  e 16.00-20.00. L’iniziativa – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino - è organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti, Ente Cambiano Spca, il Centro Culturale Cambio, la Prociv Arci e Ugo Scotti Automobili.

Notizie correlate

Castelfiorentino
Attualità
1 Settembre 2025

Musica Live senza confini a Castelfiorentino, ecco il FDB Festival

Cinque notti di musica senza confini: dal rap all’elettronica, dal Pop alla musica anni ’90. E iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi e vibranti della [...]

Castelfiorentino
Attualità
29 Agosto 2025

Avis in festa a Castelfiorentino: apericena e premi ai donatori, poi la 'Rificolona'

Premiare le persone che hanno fatto una scelta semplice e nobile, come la donazione del proprio sangue o del plasma a chi ne bisogno. Ma anche offrire un’occasione per stare [...]

Castelfiorentino
Attualità
26 Agosto 2025

HoopsXCastello, torneo giovanile di Basket a Castelfiorentino

C’è chi ha pensato alle squadre e chi alla pubblicità. Chi ha progettato il Logo e chi si è impegnato nella ricerca degli sponsor, o magari nella comunicazione “social”. E’ [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina