Lo Sbaracco, ultimi giorni di 'saldi super' a Castelfiorentino

L’estate sta finendo, recitava il titolo di un celebre tormentone musicale. Ma è anche una constatazione che induce molti commercianti a liquidare le rimanenze di fine stagione offrendole al pubblico a prezzi davvero vantaggiosi. Torna così “Lo Sbaracco”, il ben noto “mercatino delle occasioni” che si svolgerà nelle vie del centro di Castelfiorentino venerdì 5 e sabato 6 settembre, con replica il 12 e il 13. Quattro giorni all’insegna dei “saldi sui saldi”, durante i quali i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti, allestendo decine di banchi di fronte ai loro negozi, con tanti articoli di marca e di qualità scontati in misura “super”.

In pratica, un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un pensiero originale, scovare articoli impensati: capi di abbigliamento, grandi firme, calzature di qualità, intimo per uomo e donna, occhiali, articoli da regalo e così via.

Lo “Sbaracco” si svolgerà con lo stesso orario di apertura dei negozi: 9.00-13.00 e 16.00-20.00. L’iniziativa – che gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino - è organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti, Ente Cambiano Spca, il Centro Culturale Cambio, la Prociv Arci e Ugo Scotti Automobili.

