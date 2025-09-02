Santa Croce sull’Arno: riaprono i nidi d’infanzia con nuovi spazi e sei posti in più

Settembre, è tempo di tornare scuola. Per i più piccoli si aprono le porte del nido d'infanzia Petuzzino, tornato nella sede storica di via Marchesi come previsto.

La struttura, grazie al finanziamento PNRR è stata adeguata dal punto di vista energetico attraverso la coibentazione termica e dal punto di vista delle norme antisismiche. Una serie di interventi importanti che hanno permesso alla struttura di ospitare 6 bambini in più rispetto ai 54 bambini degli scorsi anni.

Per i bambini più piccoli dei nidi d'infanzia di Santa Croce Petuzzino ed Arrì Arrò il nuovo anno è cominciato questa mattina. Questa mattina sono entrati i più grandi che non avevano bisogno del processo di inserimento, mentre i più piccoli cominceranno a frequentare dalla prossima settimana, seguendo il percorso di inserimento che andrà avanti fino a ottobre. Il servizio mensa partirà da giovedì 4 settembre.

Questa mattina hanno ripreso anche le attività dei centri estivi di Santa Croce Sull'Arno, rivolti ai bambini dell’infanzia ( fascia 3-6 anni) e della primaria (fascia 6-11 anni) ed andranno avanti fino alla riapertura della scuola.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate