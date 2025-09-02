Nonna Felida spegne 102 candeline: l'omaggio floreale e il riconoscimento dall'amministrazione di Gambassi

Familiari, ospiti e autorità si sono riuniti alla Casa di Riposo Gino Incontri per celebrare questo straordinario traguardo

Un’atmosfera di gioia e affetto ha accompagnato oggi 2 settembre i festeggiamenti per i 102 anni della signora Felida Guidieri. Circondata dalle figlie Laura e Grazia, dagli altri familiari e dagli ospiti della struttura, la festeggiata ha condiviso la sua torta di compleanno in un clima di allegria e commozione.

Alla celebrazione hanno partecipato anche il Sindaco Sergio Marzocchi, che ha omaggiato la signora Felida con una preziosa pergamena ricordo, e l’assessore Sergio Seravelli, che le ha consegnato un elegante bouquet di fiori. Tutto il personale, le suore e il direttore della struttura hanno rivolto alla festeggiata i più sinceri auguri, augurandole che questa lunga vita continui a riservarle momenti di gioia e serenità.

