Ci sarebbe un 45enne di Firenze dietro al sito sessista Phica.eu

Un 45enne che risiede a Firenze sarebbe dietro al sito sessista Phica.eu. Il portale ospitava foto rubate anche a attrici, politiche e influencer.

L'uomo su cui si starebbero concentrando le indagini vivrebbe nella città del Giglio. Nato a Pompei e titolare dal 2023 di una piccola società in Italia, sarebbe dunque, secondo gli accertamenti, l'amministratore del sito www.Phica.eu..

La notizia è stata pubblicata da Domani. Il 45enne è già stato ascoltato a Firenze dopo la denuncia presentata dalla sindaca Sara Funaro.

