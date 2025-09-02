Play On – Piazza dei Bambini si conclude con due appuntamenti speciali

Dopo un’estate ricca di laboratori, giochi e spettacoli, il percorso di Play On – Piazza dei Bambini si avvia alla conclusione con due appuntamenti finali pensati per coinvolgere i bambini e le famiglie in esperienze di creatività, musica e convivialità.

Mercoledì 3 settembre, dalle ore 17:30, la splendida cornice di Villa Caruso di Bellosguardo ospiterà un pomeriggio di attività. Alle ore 18 si parte con Officina Giocamuseo, alle 19 spazio al laboratorio Magliette fiorite (per bambini dai 4 anni in su, massimo 10 partecipanti, con presenza dei genitori sotto i 6 anni), mentre alle 20 andrà in scena Il giro del mondo in 80 strumenti musicali, un viaggio sonoro capace di stupire grandi e piccoli. La serata si chiuderà con il DrumCircle, laboratorio musicale aperto a tutte le età (massimo 10 partecipanti), per vivere insieme l’energia del ritmo condiviso.

Venerdì 5 settembre, invece, Play On – Piazza dei Bambini farà tappa al Circolo Arci di Carcheri a partire dalle ore 20, con una serata che unisce gusto, creatività e teatro. Si comincia con una pizza per tutti offerta dal Circolo. Seguirà il laboratorio di Teatro in miniatura, per il quale i bambini dovranno portare con sé una scatola da scarpe, che diventerà la base per costruire scenografie in miniatura e inventare nuove storie. Gran finale con lo spettacolo di marionette “Storie di Pulcinella”, che porterà sul palco la tradizione e la magia del teatro popolare.

Tutte le attività sono gratuite, ma è necessaria l’iscrizione ai laboratori tramite il form online:

Mercoledì 3 settembre - https://forms.gle/84U6RJW7GTfZt7vB6

Venerdì 5 settembre - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCvaOWWCrsNiMXXLj4q4jS7Ea99CD0wjcBUJRyQl7tvnHGw/viewform?usp=sharing&ouid=100134207533630767989

Con queste due tappe si chiude il viaggio estivo di Play On – Piazza dei Bambini, che ha animato il territorio con fantasia, gioco e partecipazione, confermando ancora una volta il valore della comunità e della creatività condivisa.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa