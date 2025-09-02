Pontedera, il reparto dialisi ancora chiuso. Elena Meini (Lega): "Situazione vergognosa"

“Come al solito la sanità territoriale, a prescindere dalle vacue promesse che restano colpevolmente tali del duo Giani-Bezzzini, continua ad essere pesantemente penalizzata da una gestione deficitaria che comporta disagi ai pazienti e soldi pubblici ignobilmente gettati dalla finestra - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, riferendosi al ritardo nell’apertura del nuovo reparto Dialisi dell’ospedale di Pontedera.

“Giustamente l’associazione emodializzati esprime il suo sdegno per questa situazione e la risposta dell’Asl competente non dissipa i dubbi su quando effettivamente sarà operativa l’importante struttura sanitaria - prosegue il Consigliere -. Abbiamo fatto, nel tempo, sopralluoghi nell'area ed a fine luglio la Maggioranza in Regione ci ha bocciato un nostro Ordine del Giorno che, appunto, esigeva di fare piena chiarezza sulla vicenda-precisa l’esponente leghista”.

“Chiedevamo, tra l’altro, un resoconto dettagliato in merito ai costi sostenuti, rispetto a quelli che erano stati previsti e le spese complessive per l’affitto dei container - sottolinea la rappresentante della Lega -. Visto che, pare, a detta dell’Azienda sanitaria siamo ai dettagli, monitoreremo attentamente l’evolversi del tutto, confidando che questi lavori di rifinitura non costringano ancora per lunghe settimane i dializzati negli inadatti prefabbricati; questa vergogna, deve finire!", conclude seccamente Elena Meini.

Fonte: Ufficio Stampa