Regionali, i possibili candidati PD del Pisano. Spunta anche il nome di Alessio Spinelli

In tanti esponenti del Partito Democratico, regionale e territoriale, hanno risposto presente all'appello del taglio del nastro del comitato elettorale di Eugenio Giani a San Miniato. Il primo in tutta la regione, inaugurato nella città in cui è nato e alla quale è rimasto legato il presidente uscente, in corsa per il secondo mandato alle prossime regionali della Toscana del 12 e 13 ottobre prossimi.

Tra cittadini e amministratori dei comuni limitrofi, hanno partecipato anche alcuni dei candidati. Tra questi Brenda Barnini ex sindaca di Empoli e Giacomo Cucini ex sindaco di Certaldo, sui quali punta il Pd Empolese Valdelsa insieme a Daria Isolani, iscritta del Pd di Gambassi Terme e Silvano Guerrini storico iscritto del PD di Vinci.

Per il Pisano c'erano volti già conosciuti a livello regionale e alcuni noti per ruoli nei Comuni. Tra questi, da quanto appreso, ci potrebbero essere anche i candidati del PD nel collegio pisano: si parlerebbe di Antonio Mazzeo attuale presidente del Consiglio regionale, Alessandra Nardini assessora regionale in questa legislatura, Matteo Trapani consigliere e capogruppo Pd in Comune a Pisa e Sonia Luca assessora a Pontedera.

In mezzo ai tanti politici, compresi diversi ex primi cittadini che non hanno fatto mancare la loro presenza, anche Alessio Spinelli. Ex sindaco di Fucecchio per dieci anni, fino al 2024, nel marzo scorso è entrato a far parte dello staff di Giani. Un incarico, dedicato a temi come associazionismo, terzo settore e piani di sviluppo regionali, assunto con entusiasmo da parte di Spinelli, come lui stesso dichiarò, sottolineando che in futuro non era escluso un suo ritorno alla politica attiva e dichiarandosi disponibile, già allora, per le elezioni regionali. Ora che di tempo ne manca sempre meno, poco più di un mese, e che gradualmente stanno emergendo i nomi dei candidati ecco che fa capolino la possibilità: Spinelli potrebbe presentarsi come candidato. Al momento non c'è conferma, ma secondo quanto trapela potrebbe correre con la lista del presidente, che ha affiancato negli ultimi mesi. Lo stesso Giani, durante il suo discorso all'inaugurazione del comitato, salutando alcuni candidati presenti lo ha citato. Ora manca l'ufficialità.

