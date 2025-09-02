A San Miniato inaugurato il primo comitato elettorale di Eugenio Giani: "Qui ci sono le mie radici"

"Per me questi sono veramente i luoghi del Dna, delle mie radici". Riparte da San Miniato, come nel 2020, la corsa del presidente uscente Eugenio Giani candidato per il secondo mandato alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi. All’inaugurazione del primo comitato elettorale, nella sera di mercoledì 2 settembre, ha risposto presente una flotta di esponenti Pd regionali e del territorio. Brindisi con sottofondo musicale hanno scandito l'attesa dell'arrivo di Giani nella città della Rocca, dove è nato e cresciuto: "Qui ho ancora la mia casa - racconta - questi erano i bar del paese dove le persone anziane passeggiavano, qui venivo a cercare mio nonno che giocava a carte. Le estati le ho passate a San Miniato, ci ho abitato fino a quando avevo sei anni". Un legame in particolare con San Miniato Basso "come diceva mio padre Il Pinocchio, cambiò nome nel 1924". Da buon "pinocchino" dunque, "non posso non partire da San Miniato".

Giani: "Il comitato sarà luogo di confronto e dialogo"

Eugenio Giani (foto gonews.it)

Di fronte al civico 497 lungo la Tosco Romagnola si è tenuto il taglio del nastro del comitato: "Sarà un luogo di confronto, di dialogo, di raccolta delle indicazioni - dice Giani - perché nella mia San Miniato voglio che tutti con molta chiarezza e trasparenza, mi dicano cosa va e cosa non va. Oggi, a questa apertura, sono molto contento perché vedo tanti futuri candidati e amministratori". Nei cinque anni trascorsi alla guida della Giunta regionale c'è anche un numero delle "cose fatte" ovvero "5mila 500, dal file prodotto dall'ufficio di monitoraggio. Dunque è difficile dire qual è la più importante, però abbiamo fatto tanto. Per il prossimo mandato ho aperto la campagna di ascolto, ieri l'altro a Chiusi della Verna, perché nel mese di settembre voglio che ciascuno dei 273 sindaci della Toscana mi dica una cosa, che possa essere simbolica di quello che rappresenteremo nella prossima legislatura. Quindi 273 cose da fare per 273 comuni. Una filosofia della Toscana del fare che sui temi della sanità pubblica, per noi centrale, della scuola con gli asili nido gratis, del lavoro con le politiche attive che devono creare occupazione in una regione passata in questi cinque anni da un tasso del 65,3 al 70,9%, sui temi della legalità, del salario minimo e di inclusione lavorativa, possa portare delle novità e consolidarsi del modello Toscana di welfare".

Pd e candidati empolesi e pisani presenti

Giacomo Cucini, Eugenio Giani e Brenda Barnini (foto gonews.it)

Tra i cittadini che hanno raggiunto il comitato, anche tanti politici dei quali alcuni candidati alle prossime regionali. Tra questi dall'Empolese Valdelsa Brenda Barnini e Giacomo Cucini, rispettivamente ex sindaci di Empoli e Certaldo. Per la zona pisana Antonio Mazzeo attuale presidente del Consiglio regionale, Alessandra Nardini assessora regionale in questa legislatura, Matteo Trapani consigliere e capogruppo Pd in Comune a Pisa, Sonia Luca assessora a Pontedera. Ancora tra i volti del Partito Democratico i senatori Dario Parrini e Ylenia Zambito, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, i sindaci del cuoio tra cui il "padrone di casa" Simone Giglioli e la sindaca di Montopoli Linda Vanni, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il vicesindaco di Capraia e Limite Edoardo Antonini, Francesca Pinochi assessora a Montaione ma anche diversi ex primi cittadini della zona tra i quali Alessio Spinelli, ora nello staff di Giani, Gabriele Toti, Giovanni Capecchi, Giuseppe Torchia.

Simone Giglioli, Eugenio Giani, Alessio Spinelli (foto gonews.it)

Un'atmosfera familiare ha accolto il governatore uscente, sottolineata anche dallo zio e il cugino ad aspettarlo. "Si inizia da San Miniato, cinque anni fa ha portato bene e non potrà non portare bene anche nel 2025" commenta il sindaco Giglioli. "Eugenio non inizia ora la campagna elettorale perché è sempre stato sul territorio, è una faccia che le persone conoscono e su cui possono contare". "La storia si ripete nel suo Pinocchio" dice Vittorio Gabbanini, organizzatore del comitato elettorale, "siamo il primo comitato attivo in tutta la regione e siamo molto soddisfatti".

"È nato in questo territorio e ha mantenuto i legami. Per questo siamo molto contenti di inaugurare questa sede - aggiunge Annamaria Borrini, segretaria Unione comunale Pd San Miniato, "che vuol essere una sede operativa, aperta a tutti agli iscritti, ai simpatizzanti, ai cittadini e a tutti coloro che decideranno di sostenere Eugenio e il nostro progetto. Sarà luogo catalizzatore anche dei comuni limitrofi, perché è importante lavorare insieme e in questo momento più che mai".

Margherita Cecchin

Notizie correlate