Si avvicina la 56°edizione del Palio del Cerro: il programma

Rievocazione di una storia rinascimentale, il Palio del Cerro, con il patrocinio della Regione Toscana, si svolgerà Sabato 6 Settembre alle ore 22,00, preceduto dal corteo delle contrade e delle squadre, con la disputa dei giochi storici (tiro con la balestra, tiro con la fune, lancio degli anelli, corsa sui troppoli e corsa nella bigoncia), fra le contrade di Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio e Porta Santa Maria al Pozzolo. Le contrade si stanno allenando con intensità in vista del Palio che ormai da 7 anni consecutivi viene vinto da Porta Caracosta che punta ad allungare la striscia di successi con le altre contrade decise a battersi per interrompere il dominio dei bianconeri.

Il Palio che si inserisce nel Settembre cerretese dedicato ai festeggiamenti per Santa Liberata, è organizzato, con la fondamentale partecipazione del Comune, dalla Pro Loco. Se il giorno clou sarà il 6 Settembre, il clima da Palio ‘si scalderà’ già nei giorni precedenti. Mercoledì 3 Settembre alle ore 21,00, è infatti in programma la grande sfilata storica ed esibizione di musici e bandiere, da Via Vittorio Veneto a Piazza Vittorio Emanuele II.

Uno dei giorni più attesi sarà quello di Giovedì 4 Settembre con la presentazione al pubblico dei Palii, quelli che saranno assegnati il 6 Settembre e naturalmente il 13 Settembre, in occasione del Palio dei Ragazzi.

Venerdì 5 Settembre si svolgeranno inoltre le classiche Cene della vigilia delle 4 contrade con l’Investitura dei capitani e la Benedizione delle squadre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa