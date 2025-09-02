Campinoti ricorda Padre Sesto Pieroni: “Ultimo testimone di una stagione speciale di sacerdoti del Calasanzio”

Attualità Empoli
Il consigliere di Forza Italia Empoli ricorda con affetto il sacerdote scomparso

Simone Campinoti, consigliere di Forza Italia a Empoli, ha ricordato con un post sui suoi profili social Padre Sesto Pieroni, scomparso ieri, 1° settembre 2025.

"Anche il mitico Padre Sesto Pieroni, dopo una grande sofferenza, ci lascia! Ultimo testimone di una stagione speciale di sacerdoti dell’Istituto Calasanzio di Empoli che, oltre a essere stati un importante riferimento per la città e non solo per la scuola, hanno segnato positivamente anche la mia vita, aiutandomi a crescere e diventare uomo con senso critico. Pur non essendo mai stato a scuola al Calasanzio, per ragioni di vita ho potuto averli sempre intorno nel quotidiano e anche nella mia casa.

Ciascuno di questi sacerdoti era speciale, con il suo carattere e il suo stile, spesso molto diversi tra loro. Padre Sesto era un montanaro, ruvido e diretto ma buono nel cuore, poca filosofia ma grande esempio di rettitudine, con la sua passione per gli scout e per l’aria aperta, il suo ambiente naturale, dove insegnava il rigore e il rispetto delle regole, cose che ormai sembrano desuete e antiche. Chi è cresciuto con lui e gli altri padri scolopi sa bene che per ogni diritto ci sono mille doveri verso il prossimo e anche verso se stessi.

Non era uomo da massimi sistemi, ma con lui si poteva discutere con grande piacere e trarne insegnamento per la vita quotidiana. Pur avendo una fede profonda come guida, non era mai clericale o ideologico, ma sapeva tradurre il Vangelo in pratica e soprattutto in parole comprensibili per tutti, senza scivolare nella predica. Per questo, pur senza sconti a nessuno, era ascoltato da tutti, giovani e meno giovani.

Muore il corpo, ma anche lui, come prima di lui Padre Giovanni Conti, il mitico del mio cuore Padre Piroli, Padre Panchetti e tutti gli altri ancora prima, rimane ben ancorato nei nostri cuori. Personalmente devo a loro quello che sono. Pregherò per lui, perché continui a darmi i suoi buoni consigli e anche i suoi rimproveri. Empoli perde l’ultimo testimone di questa grandiosa stagione: speriamo che noi tutti rimasti possiamo essere all’altezza di questa grandezza del cuore. Grazie di tutto, Padre Sesto!"

