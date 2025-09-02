Sorpreso a vendere hashish nel centro di Castelfiorentino, arrestato 35enne

I carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato un 35enne di nazionalità marocchina con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nella mattinata del 29 agosto nell’ambito di un servizio di controllo nella cosiddetta “zona rossa” del centro, area già nota per episodi legati allo spaccio. I militari hanno sorpreso l’uomo subito dopo aver ceduto circa 2 grammi di hashish a un 19enne italiano.

Bloccato presso la stazione ferroviaria, il 35enne è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di altri 2 grammi della stessa sostanza. La successiva perquisizione domiciliare, sempre a Castelfiorentino, ha portato al sequestro di ulteriori 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 60 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il carcere fiorentino di Sollicciano, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze.

