Il Subbuteo Club Castelfiorentino compie 10 anni e festeggia con un torneo

Compie dieci anni il Subbuteo Club Castelfiorentino, nato e composto da decine di appassionati del calcio da tavolo ma anche da giocatori nei panni di veri e propri atleti, protagonisti di gare nazionali e internazionali. Un importante traguardo che sarà festeggiato con un torneo open di Subbuteo tradizionale, per spegnere le candeline in compagnia di altri club che arriveranno per l'occasione nell'Empolese Valdelsa: "Nel tempo il gruppo è cresciuto, ora siamo un club affermato, sono tre anni che sfioriamo la serie B" dice il vicepresidente e tesoriere Fabio Pasquini, "ad oggi siamo circa una ventina di soci. Siamo un bel club, ci sono anche ragazzi giovani".

Il giorno della sfida sarà domenica 28 settembre, presso il circolo Arci I Praticelli: per partecipare, le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre. In arrivo squadre da tutta Italia e da tutta la Toscana, riferisce Pasquini: "Siamo già a 64 partecipanti. All'evento ci sarà anche un mercatino e abbiamo invitato anche le istituzioni". E come ciliegina sulla torta, per celebrare il decennale il club ha realizzato anche una nuova divisa.

Oltre alla gara per i dieci anni, i gialloblu del Subbuteo saranno presto impegnati anche in competizioni nazionali: "Parteciperemo al campionato italiano che sarà a novembre a Reggio Emilia, proveremo ad andare in serie B" dice ancora il vicepresidente. Già in programma alcuni appuntamenti per il 2026: "A gennaio ci sarà un evento nazionale qui a Castelfiorentino, a maggio la Coppa Italia a Castiglion della Pescaia".

Infine, non c'è compleanno senza auguri: "Auguro una lunga vita al Subbuteo Club Castelfiorentino" conclude Pasquini, dando appuntamento al 28 settembre a cittadini, giocatori e tifosi.

