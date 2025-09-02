Titolare negozio colpisce rapinatore e lo mette in fuga, la polizia arresta un 32enne

La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 32 anni, accusato di tentata rapina aggravata. L’uomo, il 2 agosto scorso, avrebbe fatto irruzione con il volto travisato e armato di coltello all’interno dell’esercizio commerciale Svapos di via Toselli, tentando di impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa.

Il colpo, tuttavia, non è andato a segno grazie al coraggioso intervento della titolare che ha reagito colpendo ripetutamente l’aggressore. Per guadagnarsi la fuga, il 32enne avrebbe poi spinto la porta del negozio contro la donna, provocandole lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Autorità Giudiziaria competente, è stata eseguita ieri pomeriggio, 1 settembre. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di Sollicciano, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si precisa che l’effettiva responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse a suo carico saranno valutate nel corso del processo, e che allo stato attuale l’uomo è da considerarsi assistito dalla presunzione di innocenza.