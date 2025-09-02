'Un goal per la vita': successo a Fucecchio, oltre 5 mila euro raccolti per la ricerca

Una due giorni di calcio giovanile all'insegna della solidarietà. E' quella che è andata in scena sabato 30 e domenica 31 agosto allo stadio comunale “Filippo Corsini” di Fucecchio in occasione del torneo “Un goal per la vita”, promosso dal comitato Con le donne per la vita di Fucecchio e riservato alle categorie Under 14 e Under 17. Oltre 5 mila euro raccolti e destinati all'ASI – Associazione Senologica Internazionale di Pisa in memoria del bomber fucecchiese Luciano Cinelli, risultato reso possibile grazie all'impegno dei tanti volontari e collaboratori impegnati nell'organizzazione dell'evento.

Ad alzare la coppa sono state la Fiorentina per la categoria Under 14 e il Pontedera per la categoria Under 17, che nella finale si sono imposte rispettivamente 3-1 sull'Empoli e 1-0 su Oltrera. Nella categoria Under 14 la finale 3/4 posto ha visto il Pisa imporsi 6-0 sul Pontedera, mentre nella categoria Under 17 il Livorno ha avuto la meglio 5-2 sull'AC Giovani Fucecchio.

Premiati, inoltre, il miglior giocatore, il miglior portiere e il capocannoniere delle due categorie: per l'Under 14 miglior giocatore Chiarello (Empoli), miglior portiere Rovai (Fiorentina), capocannoniere Remorini (Fiorentina), mentre per la categoria Under 17 miglior giocatore Cecchi (Oltrera), miglior portiere Ficarra (Pontedera), capocannoniere Tani (Oltrera).

Tanti gli amici e gli ex giocatori presenti alla manifestazione, in un clima di festa che ha voluto ricordare Luciano Cinelli e tutti coloro che hanno scritto la storia del calcio fucecchiese. Un grazie doveroso a chi ha contribuito alla realizzazione dell'iniziativa e alla generosità di molte persone.

Fonte: Comitato di Fucecchio 'Con le Donne per la Vita'

