UniSi, aperte le iscrizioni alla prova per i corsi magistrali delle Professioni sanitarie

Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione per i corsi di laurea magistrali delle Professioni sanitarie dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2025-2026: Scienze infermieristiche e ostetriche (27 posti) e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (20 posti). La procedura online per iscriversi alla prova di accesso, da effettuarsi secondo le istruzioni indicate dal bando, sarà aperta fino all’8 settembre (alle ore 12) sulla Segreteria online accessibile dal portale dell’Università di Siena. Entro la stessa scadenza occorre effettuare il pagamento del contributo.

Successivamente verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione, che si terrà il 25 settembre a Siena. Per iscriversi alla prova di ammissione occorre la laurea o titolo abilitante delle professioni sanitarie.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e sul sostenimento della prova sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai a numero programmato, dove sono pubblicati anche gli altri bandi in scadenza: https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato .

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa