Volontari e territorio, la Misericordia in piazza per We Care Empoli

Solidarietà, beneficenza, aiuti, territorio. Torna per la terza edizione ‘We Care Empoli’, la Misericordia di Empoli mette al centro volontari e volontarie, uomini e donne che hanno dato una mano al territorio in particolare modo durante la terribile alluvione di marzo. “Sarà più sobria, è difficile essere leggeri e festeggiare in questo momento, ma è un’occasione e un modo di dire grazie. In questo momento di guerre, odio e vendette, la cosa più bella è andare all’altro in maniera disarmata e gratuita.” ha detto il governatore Francesco Pagliai.

Appuntamento mercoledì 10 settembre in piazza Farinata degli Uberti dalle 20.30. La cena di beneficenza è dedicata a raccogliere fondi per enti e associazioni che lavorano per la comunità.Il ricavato sarà al potenziamento delle attività svolte dalla Protezione Civile della Misericordia; negli scorsi anni si erano toccati temi come la povertà alimentare e l’autismo. Sarà una cena sì più sobria ma comunque importante perché quest’anno cadono i 390 anni della fondazione della Misericordia di Empoli.

L’alluvione e l’impegno di volontari e volontarie è ovviamente uno dei tratti principali di We Care Empoli, come ribadito dal provveditore Gionata Fatichenti: “Non siamo rimasti indifferenti allo straordinario lavoro dei volontari non solo empolesi, ma anche delle altre non del nostro territorio che sono venute a dare una mano per essere molto più efficaci”.

I fondi raccolti serviranno, ha aggiunto Fatichenti, per”rafforzare i mezzi di soccorso, formare nuovi volontari e migliorare le dotazioni operative”. Attualmente la Misericordia - che conta 480 volontari di cui circa la metà fa attività operativa di emergenza - ha un parco mezzi nell’ordine delle 40 unità. “Potenzieremo la strumentazione che riguarda il rischio idrogeologico, acquisiremo un mezzo in più”ha detto ancora il provveditore.

Ancora il governatore Pagliai: “È un’occasione, dentro la bellezza della piazza più bella di Empoli, di incontrare i cittadini di Empoli. Abbiamo voluto dare un taglio più sobrio, è un momento particolare per la nostra economia. Lo abbiamo voluto incentrare sull’iniziativa dei nostri volontari, specialmente nell’epoca dell’alluvione, in cui il ruolo rivestito da giovani e meno giovani è stato importante”.

C’è spazio anche per l’intrattenimento, con ospiti speciali da confermare. Sarà presente la Banda Musicale delle Misericordie formata da volontari. Ci sarà anche una parte dedicata a arte e danza con L’art de la danse di Empoli. Le iscrizioni sono ancora aperte sia per cittadini sia per aziende, chiuderanno il 5 settembre. È possibile farlo comprando il biglietto online (dal costo di 65 euro per i cittadini) sul sito della Misericordia di Empoli. Già circa 500 persone si sono prenotate.

Oltre quaranta aziende hanno dato la loro partecipazione all’evento. Barbara Antonini di Confindustria - che ha dato il patrocinio assieme Confesercenti Firenze - ha aggiunto: “Le nostre aziende in questi anni hanno supportato l’evento ma è un grande piacere mettere il simbolo di Confindustria. In un momento difficile, deturpato da guerre e conflitti gravi, è doveroso sostenere chi aiuta come la Misericordia”.

L’edizione 2025 è supportata da Banca di Cambiano 1884 e Fondazione SeSa. “Gli obiettivi della nostra fondazione riguardano persone e territorio. Il tema del supporto dei servizi della Protezione Civile è qualcosa in cui ci impegniamo fortemente” sono state le parole di Antonella Castaldi di Fondazione Sesa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Misericordia di Empoli alla mail eventi@misericordia.empoli.fi.it e al numero 05817255.