A Pisa accolti i familiari dei prigionieri politici bielorussi

Sono arrivati all’aeroporto Galilei di Pisa i familiari di prigionieri politici in Bielorussia, accolti grazie al progetto Riabilitazione delle famiglie dei prigionieri politici bielorussi, promosso dall’associazione Talaka in collaborazione con Regione Toscana, Terre Regionali Toscane e Iscos Cisl.

Il programma prevede vitto, alloggio, attività ricreative per i bambini e supporto psicologico, con l’obiettivo di alleviare i traumi subiti. L’iniziativa, che proseguirà fino al 13 settembre, è sostenuta anche da una raccolta fondi per ampliare l’aiuto a più famiglie.

"È un gesto concreto di solidarietà e umanità verso chi paga il prezzo più alto per difendere la democrazia", ha commentato Giorgia Bumma, segretaria provinciale Cisl, mentre il segretario generale Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi ha ribadito "la vicinanza al popolo bielorusso che lotta per la libertà".

