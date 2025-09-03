Aeroporto Peretola, Nascosti (FI): "Dichiarazioni Tagliaferri contraddicono Giani. Siamo preoccupati"

"Siamo preoccupati perché la soddisfazione per l’ok del Governo all’ampliamento di Peretola è durata meno di 24 ore, viste le ultime dichiarazioni di Andrea Tagliaferri che contraddicono apertamente quanto dichiarato dal presidente Giani su tutte le testate giornalistiche odierne. Le dichiarazioni del sindaco di Campi Bisenzio, appunto, sono perfettamente in linea con quanto previsto nell’accordo quadro firmato da Giani non più di un mese fa.

Non possiamo rischiare che un’infrastruttura così importante e determinante per lo sviluppo economico – e non solo turistico – di Firenze venga compromessa da un atteggiamento ambiguo del Presidente Giani e del cosiddetto “campo largo”, che assomiglia più a una maionese impazzita che a una vera strategia di sviluppo nell’interesse di Firenze e della Toscana.

Tutto possiamo permetterci, tranne un cortocircuito istituzionale che finisca per bloccare un’infrastruttura di cui si discute da oltre 20 anni."

Fonte: Ufficio Stampa

