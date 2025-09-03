All'Antico Vinaio sbarca anche a Londra: 48 locali nel mondo e fatturato da record

La celebre catena fiorentina All’Antico Vinaio apre il suo primo locale nel Regno Unito, nel quartiere di Soho a Londra, portando a 48 il totale dei punti vendita nel mondo tra Italia, Usa ed Emirati Arabi. Altre 10 aperture sono previste entro fine 2025, con un fatturato annuo stimato vicino ai 100 milioni di euro.
Fondata nel 1991 come piccola bottega nel centro storico di Firenze, la catena è oggi un fenomeno globale con oltre 700 collaboratori. Il locale londinese, inaugurato il 20 settembre, proporrà i classici del brand e specialità esclusive, segnando una nuova tappa nell’espansione internazionale. Il fondatore Tommaso Mazzanti sottolinea l’importanza di portare il Made in Italy in uno dei mercati più prestigiosi al mondo.
