Altroconsumo conferma Unicoop Firenze come "insegna più conveniente della Toscana"

Anche quest’anno Unicoop Firenze risulta essere l’insegna più conveniente della Toscana: l'indagine di Altroconsumo, l'associazione indipendente dei consumatori che periodicamente mette a confronto i punti vendita della grande distribuzione italiana, attribuisce la palma della convenienza a Unicoop Firenze nelle cinque città toscane dove opera la cooperativa e inserite nell'indagine appena pubblicata. L'indagine ha toccato ben 67 città fra le quali Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Prato dove Unicoop Firenze conquista il primo posto nella classifica dei supermercati più competitivi e convenienti. La rilevazione si è svolta tra il 3 e il 31 marzo 2025 in 1.150 punti vendita, selezionati sulla base di criteri che ne garantiscono la rappresentatività sul territorio. L’indagine ha riguardato 125 categorie merceologiche (le più acquistate, secondo Istat) per ognuna delle quali sono stati registrati i prezzi di tutti i prodotti effettivamente presenti a scaffale, promozioni incluse.

Per ciascuna città, l'indagine ha rilevato poi il "Risparmio massimo in città", cioè quanto si può risparmiare all'anno scegliendo il punto vendita più conveniente e in testa alla classifica. Facendo spesa nei Coop.fi, sulla spesa di un anno il risparmio va dai 478 agli oltre 970 Euro di Firenze.

L'indagine ha calcolato anche un indice di convenienza 100 che misura il posizionamento di prezzo di insegne e punti vendita a livello nazionale e locale: i punti vendita Coop.fi delle cinque città toscane dove opera la cooperativa, hanno ottenuto indici fra 107 e 110, con Firenze che registra il migliore indice di convenienza. Dall’indagine emerge anche che la Toscana è tra le regioni più economiche d’Italia, collocata nella fascia delle aree meno care, dove la spesa media annua a famiglia oscilla tra i 6.800 e i 7.000 Euro.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa