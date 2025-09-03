Blatte in cucina: sospeso fast food a Pontedera

Un noto fast food di Pontedera è finito nel mirino dei carabinieri del Nas di Livorno. I militari hanno disposto la sospensione immediata dell'attività.

Durante un'ispezione di routine in materia di sicurezza alimentare, i militari hanno riscontrato la presenza di infestanti, in particolare blatte vive e morte, all'interno dei locali di preparazione e somministrazione degli alimenti, e anche nel magazzino vicino alle celle frigorifere.

A seguito della scoperta, è stato richiesto l'intervento del personale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, che ha confermato la situazione, disponendo l'immediata sospensione dell'attività. Al gestore dell'attività sono state elevate multe per 3.000 euro. L'attività resterà sospesa fino al ripristino delle condizioni igieniche a norma di legge.

