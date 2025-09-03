A Capoliveri la prima Capsula sanitaria nazionale per la prevenzione basata sull’intelligenza artificiale

Il Comune di Capoliveri dell’Isola d’Elba fa un passo avanti nel campo della medicina preventiva e del benessere dei cittadini. Tramite l'Assessorato alla Sanità, l'Amministrazione è lieta di annunciare l'installazione di una capsula non diagnostica basata sull'intelligenza artificiale presso la sede comunale (Viale Australia 1).

Questo strumento all'avanguardia rappresenta una nuova frontiera per la prevenzione, offrendo a tutti la possibilità di monitorare rapidamente e in autonomia i propri parametri vitali. Si tratta di un dispositivo tecnologico avanzato che, in pochi minuti, effettua un check-up di massima, analizzando in modo automatizzato i principali indicatori di salute della persona. L'obiettivo è fornire una fotografia immediata e non invasiva del proprio stato di benessere, incoraggiando i cittadini a prendersi cura della propria salute in modo proattivo.

Il funzionamento è semplice e intuitivo: in forma assolutamente anonima (senza, infatti, venir identificati dalla Capsula), i cittadini maggiorenni possono prender posto all’interno su una poltrona ergonomica e, dopo l’igienizzazione delle mani per poter attivare il procedimento, si esegue la scansione e i test desiderati, senza l’utilizzo di aghi né fili. I test disponibili sono, indicativamente ma non esaustivamente, riferiti alla misurazione di frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, saturazione dell’ossigeno, stato di forma e vengono inoltre proposti questionari sull’attività fisica, sullo stress percepito e la qualità del sonno.

Ogni test viene presentato con una breve descrizione e un video, che spiega in maniera chiara cosa viene misurato. Il risultato è elaborato in solo 8 minuti attraverso la stampa di uno scontrino cartaceo con QR code che può essere collegato alla telemedicina attraverso il

proprio smartphone.

L’84% delle malattie non trasmissibili è legato allo stile di vita. Con questo strumento è possibile misurare parametri biometrici che sono indicativi di uno stile di vita sano.

"Siamo orgogliosi di offrire questo servizio ai nostri concittadini e a chi visita il nostro Comune, primo a livello nazionale a rendere possibile il progetto" - ha dichiarato l'Assessore alla Sanità di Capoliveri, il Prof. Enrico Castellacci - "La salute è un bene primario e crediamo che la tecnologia possa giocare un ruolo cruciale nella prevenzione. Questa capsula non sostituisce in alcun modo la visita medica, non può dare indicazioni cliniche, ma è uno strumento prezioso per la sensibilizzazione e l'educazione sanitaria. I dati elaborati dalla capsula offrono un primo, importantissimo segnale che, in caso di necessità, dovrà essere approfondito con i professionisti sanitari".

L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia dell'Amministrazione comunale volta a promuovere stili di vita sani e a favorire l'accesso a strumenti di prevenzione innovativi.

La capsula è disponibile per l'utilizzo da parte di tutti i cittadini durante gli orari di apertura del Palazzo Comunale. L'accesso è libero e gratuito, e un incaricato sarà presente per illustrare il funzionamento del dispositivo a chiunque ne avesse bisogno.

"Invitiamo tutti a venire a provare questo strumento" - ha concluso l'Assessore - "È un modo semplice e veloce per ottenere un primo orientamento sulla propria salute e per ricordarci quanto sia fondamentale la prevenzione. La collaborazione con la tecnologia e il supporto dei medici di famiglia, degli specialisti e di tutte le figure che operano nel campo della sanità, sono la combinazione vincente per il benessere della nostra comunità".

Fonte: Visit Elba - Ufficio Stampa

