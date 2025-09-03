Ex fidanzato le ruba il cellulare per gelosia, denunciato

Un cittadino sudamericano di circa 30 anni è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Livorno Porto con l’accusa di furto aggravato ai danni di una connazionale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si trovava nell’abitazione dell’ex compagna quando, con una scusa, si sarebbe impossessato del suo cellulare rifiutandosi poi di restituirglielo e allontanandosi con l’apparecchio. Alla base del gesto ci sarebbero motivi di gelosia e la volontà di controllare il contenuto del dispositivo.

La donna, dopo aver inutilmente chiesto la restituzione, si è rivolta ai Carabinieri presentando denuncia. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di identificare il presunto responsabile, ora segnalato all’autorità giudiziaria livornese.

L’uomo, nei cui confronti vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, sarà chiamato a rispondere del reato contestato nell’ambito del procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari