Fiesole candidata Capitale Italiana della Cultura 2028: idee e proposte entro il 5 settembre

Attualità Fiesole
Condividi su:
Leggi su mobile

Oltre 70 progetti già presentati: l’obiettivo è costruire una candidatura condivisa e inclusiva. Il dossier ufficiale sarà presentato al Ministero della Cultura entro il 25 settembre

Il Comune di Fiesole prosegue il suo percorso per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Ad oggi, sono già oltre 70 i progetti presentati da cittadini, associazioni e operatori culturali, a testimonianza di un forte interesse e di una partecipazione attiva alla costruzione di un percorso culturale condiviso.

Il termine per l’invio di nuove proposte è fissato al 5 settembre 2025. Dopo questa data, l’impegno sarà dedicato al completamento della redazione del dossier ufficiale da presentare al Ministero della Cultura entro il 25 settembre 2025, documento che raccoglierà e valorizzerà tutte le idee per la candidatura di Fiesole. I progetti inviati successivamente al 5 settembre saranno comunque tenuti in considerazione per eventuali fasi successive della candidatura, garantendo a tutti la possibilità di contribuire e partecipare.

Le proposte possono essere presentate attraverso il Vivaio delle Idee, la piattaforma digitale partecipativa promossa dal Comune, accessibile all’indirizzo www.vivaiodelleidee.it, oppure tramite e-mail all’indirizzo: info-fiesoletoscana2028@comune.fiesole.fi.it

Il Comune invita cittadini, associazioni, realtà culturali e operatori del settore a contribuire attivamente: ogni progetto rappresenta un tassello fondamentale per costruire una candidatura solida e inclusiva, capace di raccontare la storia, le tradizioni e le prospettive future di Fiesole come Capitale Italiana della Cultura. Si ricorda inoltre che sabato 13 settembre alle ore 18.15, presso il Teatro Romano di Fiesole, si svolgerà la presentazione pubblica del dossier di candidatura dal titolo “Dialoghi tra cielo e terra”.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Agliana
Attualità
14 Agosto 2025

Abbandoni rifiuti, primo semestre 2025: controlli in aumento ma calano sanzioni (-5,6%) e segnalazioni (-9,35%)

Sempre più controlli effettuati e rifiuti ispezionati nel territorio della Toscana centrale, 205 sanzioni elevate in media ogni mese e una complessiva crescita della collaborazione prestata dai cittadini nella tutela [...]

Firenze
Attualità
23 Luglio 2025

Ecomafie, crescono i reati in Toscana. Numeri non positivi dal Livornese

In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione che non risparmia la nostra regione. La Toscana registra un aumento degli illeciti penali, cresciuti in [...]

Firenze
Attualità
6 Luglio 2025

Piogge e temporali, codice giallo fino alla mattina del 7 luglio

Permangono in Toscana condizioni di forte instabilità, che si protrarranno fino alla giornata di domani, lunedì 7 luglio, quando a piogge e temporali si assoceranno anche forti venti di libeccio. [...]



Tutte le notizie di Fiesole

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina