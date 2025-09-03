Fiesole candidata Capitale Italiana della Cultura 2028: idee e proposte entro il 5 settembre

Il Comune di Fiesole prosegue il suo percorso per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Ad oggi, sono già oltre 70 i progetti presentati da cittadini, associazioni e operatori culturali, a testimonianza di un forte interesse e di una partecipazione attiva alla costruzione di un percorso culturale condiviso.

Il termine per l’invio di nuove proposte è fissato al 5 settembre 2025. Dopo questa data, l’impegno sarà dedicato al completamento della redazione del dossier ufficiale da presentare al Ministero della Cultura entro il 25 settembre 2025, documento che raccoglierà e valorizzerà tutte le idee per la candidatura di Fiesole. I progetti inviati successivamente al 5 settembre saranno comunque tenuti in considerazione per eventuali fasi successive della candidatura, garantendo a tutti la possibilità di contribuire e partecipare.

Le proposte possono essere presentate attraverso il Vivaio delle Idee, la piattaforma digitale partecipativa promossa dal Comune, accessibile all’indirizzo www.vivaiodelleidee.it, oppure tramite e-mail all’indirizzo: info-fiesoletoscana2028@comune.fiesole.fi.it

Il Comune invita cittadini, associazioni, realtà culturali e operatori del settore a contribuire attivamente: ogni progetto rappresenta un tassello fondamentale per costruire una candidatura solida e inclusiva, capace di raccontare la storia, le tradizioni e le prospettive future di Fiesole come Capitale Italiana della Cultura. Si ricorda inoltre che sabato 13 settembre alle ore 18.15, presso il Teatro Romano di Fiesole, si svolgerà la presentazione pubblica del dossier di candidatura dal titolo “Dialoghi tra cielo e terra”.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio Stampa

