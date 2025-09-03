Meyer: 'caso Carrai', interviene Giani: "Cercare una nuova figura. Non sta a me decidere"

A pochi mesi dal termine del mandato di Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer, si apre l'ipotesi di un cambio ai vertici. È questo quanto emerge dalle parole del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenuto sulla questione durante un'intervista a Novaradio.

Carrai, console onorario dello Stato d'Israele, era stato contestato nei mesi precedenti dai gruppi Pro-Palestina che richiedevano la sua rimozione dall'incarico e l'individuazione di un nome più appropriato. A tal proposito, Giani ha parlato di voler trovare una soluzione cercando "una figura che possa tranquillizzare rispetto al sentimento complessivo". Il candidato alle prossime elezioni regionali ha però ribadito che "non è una nomina che fa il presidente della Regione. Non è a me che deve essere rivolta questa richiesta".

Le parole di Giani hanno trovato eco positivo da parte delle associazioni e movimenti Pro-Gaza, ma anche da esponenti politici, tra cui il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, che condivide la volontà di non procedere al rinnovo di Carrai. L'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra ribadisce che "in questo contesto resta difficile immaginarsi che Carrai prosegua il suo mandato".

