Geometra, amante dei cavalli e dell'ambiente: lutto a Fucecchio per Luca Del Corso

Cronaca Fucecchio
Sono giorni di lutto a Fucecchio per la scomparsa di Luca Del Corso. Geometra, grande amante degli animali, Del Corso aveva 66 anni ed era una delle anime della cittadina del Cuoio. Era una delle colonne della Benedizione degli animali, aveva una passione enorme per i cavalli e per l'ambiente in generale, in particolar modo per i boschi delle 'sue' Cerbaie.

È venuto a mancare il 1 settembre in ospedale a Prato, dove lottava con una malattia. La notizia della sua scomparsa ha travolto Fucecchio e molti sui social network hanno voluto rendergli omaggio.

Amici, parenti e conoscenti gli hanno dato l'ultimo saluto martedì 2 settembre a Fucecchio. Il profilo Facebook di Del Corso aveva dato notizia del decesso con un messaggio d'addio toccante. In molti hanno risposto al suo appello di andare al funerale a cavallo.

