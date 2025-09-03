Furto di auto a Ponte a Egola: sparita una Alfa Romeo Giulietta

Cronaca San Miniato
I proprietari segnalano il furto avvenuto tra il 31 agosto e il 1° settembre e chiedono a chiunque abbia informazioni di contattare le Forze dell'Ordine

Nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre è stata rubata un’Alfa Romeo Giulietta targata FJ 337 XF a Ponte a Egola, tra le 20:00 e le 07:00.

I proprietari dell'auto hanno sporto denuncia presso i Carabinieri di Ponte a Egola e lanciano un appello a chiunque possa avere informazioni, invitando a contattare le forze dell’ordine.

